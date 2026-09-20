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        Haberler Dünya Ortadoğu İran: Hürmüz Boğazı'nda İHA düşürdük

        İran: Hürmüz Boğazı'nda İHA düşürdük

        İran Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde Orbiter tipi keşif insansız hava aracı (İHA) düşürüldüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 21:47 Güncelleme:
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        İran: Hürmüz Boğazı'nda İHA düşürdük

        İran Ordusu’ndan yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 18.30’da Hürmüz Boğazı üzerinde bir İHA düşürüldü.

        Açıklamada, düşürülen İHA’nın hangi ülkeye ait olduğu belirtilmedi.

        Söz konusu İHA’nın keşif amacıyla kullanılan “Orbiter” tipi hava aracı olduğu kaydedildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #iran
        #iha
        #Hürmüz Boğazı
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