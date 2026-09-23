İran: Önce 7 şartımız uygulanmalı

Rezai, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin ABD’li heyetle dolaylı olarak yaptığı görüşmeye işaret eden Rezai, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanı’nın New York ziyaretinde İran'ın şartlarını aracılara iletmesine karar verilmişti. Hürmüz Boğazı açılmadan önce İran'ın sunduğu 7 şart ABD tarafından 3 veya 4 gün içinde uygulanmalı. Ardından İran’ın adımları belli olacaktır. İran’ın sunduğu 7 şart dil ve tür bakımından öncekinden farklı. İslamabad’daki duruma veya öncesine dönmeyeceğiz. Güvencesi olmayan aynı diplomasi ile hareket edemeyiz. İran’ın tutumunda değişiklik söz konusu değil. Diplomasiye bakış açımız geçmişten farklı. ABD’nin daha ileri adımlar atması gerekiyor."

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Rezai, İran’a yönelik uçuş kısıtlamaları hakkında ise bölge ülkelerini uyararak, ABD’nin oyunlarına alet olunmaması gerektiğini ve ABD ile işbirliği yapan komşu ülkelere ait uçuşların engelleneceğini söyledi.