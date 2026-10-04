İran’da sivillere silah eğitimi veriliyor

ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından halkın savaşa gönüllü katılımı için başlatılan "Can Feda" uygulamasına kayıtlı vatandaşlara İmam Hüseyin Meydanı’nda kurulan özel alanda, silah, çoklu roketatar ve hava savunma sistemlerinin nasıl kullanılacağı öğretiliyor.

ABD ile gerilimin devam ettiği İran’da haftada 6 gün verilen eğitimlere kadınlar ve erkekler ayrı ayrı katılıyor.

Kadınlara haftada üç gün, günde 3 saat eğitim verilirken erkekler daha uzun süreli eğitime tabi tutuluyor.

Eğitime katılanların olası meskun mahal çatışmalarına ilişkin de deneyim elde etmelerine imkan sağlanıyor.

Silah eğitimi alanlardan Bita Restegar, AA muhabirine, olası bir işgal durumunda hazır olmak için askeri eğitim aldıklarını belirterek, ülkelerini sonuna kadar savunacaklarını söyledi.

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Restegar, şu an için savunma, ilk yardım ve silah eğitimi gördüklerini anlattı.

Günden güne daha iyi hale geldiklerini ve birçok silahı tanıma imkanı bulduklarını dile getiren Restegar, eğitimlere sonuna kadar katılacağını kaydetti.

Zehra Nikuyferd de ABD ve “İslam düşmanlarına” karşı hazırlıklı olmak adına eğitimlere katıldığını söyledi.

ABD saldırılarına kesinlikle cevap vereceklerinin altını çizen Nikuyferd, askerlikle ilgili tüm hususlarda eğitim aldığını belirtti.

Fatemeh Kasımi ise ülke topraklarını kutsal gördüklerini ve ihtiyaç halinde düşmana karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

Uzun süre boyunca eğitimlere katılacağını söyleyen Kasımi, her gün biraz daha geliştiğini ve bilgi sahibi olduğunu dile getirdi.

*Fotoğraf: AA