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        Haberler Dünya İranlı yetkiliden "ABD ile görüşmeler sürüyor" açıklaması

        İranlı yetkiliden "ABD ile görüşmeler sürüyor" açıklaması

        İranlı yetkili, Tahran ile Washington arasında aracılar üzerinden yapılan görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Yetkili, bir anlaşmaya varılabilmesi için İran'ın müzakereleri güçlü bir konumdan yürütmesi gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 13:59 Güncelleme:
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        İran-ABD görüşmeleri sürüyor

        İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacibabayi, Tahran ile Washington arasında aracılar üzerinden yapılan görüşmelerin sürdüğünü ancak bir anlaşmaya varılabilmesi için İran'ın müzakereleri güçlü bir konumdan yürütmesi gerektiğini söyledi.

        İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Hacibabayi, İran ile ABD arasında aracılar üzerinden sürdürülen mesaj alışverişinin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

        "Şu anda ABD ile görüşmeler fiilen devam ediyor." diyen Hacibabayi, Washington ile geçmişteki müzakerelerin hiçbir zaman başarılı olmadığını, çünkü ABD'nin İran ile "dürüst" bir şekilde müzakere etmediğini söyledi.

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        Müzakerelerin başarılı olması için İran'ın güçlü bir konumdan müzakere etmesi gerektiğini dile getiren Hacibabayi, "ABD'ye güç ve otorite konumundan konuşmadığımız sürece mevcut tutumunu sürdürecektir. Silahlı Kuvvetlerimiz, hükümet yetkililerimiz ve müzakere ekibimiz ne kadar güçlenirse ve özellikle Hürmüz Boğazı'nda ne kadar güçlü olursak, ABD de taleplerimize o oranda boyun eğecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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