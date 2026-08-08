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        Haberler Dünya İslamabad'da bayraklar göndere çekildi

        İslamabad'da bayraklar göndere çekildi

        Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı kutlamak amacıyla 3 ülkenin bayrakları, devlet kurumlarının ve idari merkezlerin yer aldığı Anayasa Caddesi'nde göndere çekildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 22:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İslamabad'da bayraklar göndere çekildi

        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı kutlamak amacıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da parlamento, Yüksek Mahkeme, bakanlıklar ve devlet dairelerinin bulunduğu Anayasa Caddesi'nde Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan bayrakları göndere çekildi.

        Başkentteki önemli noktalara ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın afişleri asıldı.

        Pakistan Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başkentin bu özel şekilde süslenmesi, üç ülke arasındaki kardeşliğin, karşılıklı güvenin, savunma iş birliğinin ve ortak kararlılığın güzel bir göstergesidir" denildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün Mekke'de "Ortak Savunma Anlaşması" imzalamıştı. Anlaşma 3 ülkeden birine yapılan saldırının, tümüne yapılmış sayılmasını içeriyor.

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