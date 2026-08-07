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        Haberler Dünya İsrail, 15 maddelik planı reddetti

        İsrail, 15 maddelik planı reddetti

        İsrail yönetiminin, Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin duyurduğu 15 maddelik planı reddettiği, bu kararı ABD yönetimine resmen ilettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 00:29 Güncelleme:
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        İsrail, 15 maddelik planı reddetti

        İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonunun haberinde, akşam saatlerinde toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Gazze'de ateşkese ilişkin yeni yol haritasını görüştüğü belirtildi.

        İsrail Güvenlik Kabinesi'nin 15 maddelik yol haritasını mevcut haliyle kabul edilemez bulduğu ve planı reddettiğini ABD yönetimine resmen ilettiği aktarıldı.

        Kanal 14'e konuşan İsrailli üst düzey siyasi yetkili, "İsrail, Mısır ve Hamas tarafından hazırlanan 15 maddelik belgenin bizim için kabul edilemez olduğunu Washington yönetimine çoktan iletti ve çekincelerini sundu." dedi.

        İsrail Güvenlik Kabinesi'nin onayladığı tek hususun, Gazze Şeridi'ne konuşlanması beklenen Uluslararası İstikrar Gücü bünyesindeki "sınırlı sayıda Faslı ve Ugandalı askere tanınan dokunulmazlık" olduğunu söyleyen yetkili sözlerini şöyle sürdürdü:

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        "Washington tarafına, mevcut Sarı Hat'tan çekilmeyeceğimizi ve güçlerimizle vatandaşlarımıza yönelik tüm tehditleri bertaraf etmeye devam edeceğimizi bildirdik."

        Kabine üyeleri yol haritasının kabul edilmemesi konusunda hemfikir

        İsrail kabinesinde Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin yol haritasının mevcut haliyle kabul edilmemesi konusunda geniş bir mutabakat bulunduğu belirtildi.

        Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Likud, Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden bakanların Barış Kurulu'nun duyurduğu plana karşı çıktığı aktarıldı.

        Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyurulmuştu

        Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas’ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

        Hamas, Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti. Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

        Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

        Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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