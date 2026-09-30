İsrail devlet televizyonu: Ordu, seçim öncesi "bir saldırı ihtimaline" hazırlanıyor

İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan güvenlik kaynakları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "seçimler öncesinde saldırı tehdidi” bulunduğuna ilişkin açıklamasının ardından İsrail ordusunun 27 Ekim öncesi çatışma ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendirdiğini belirtti.

Seçim öncesi siyasi kaygılarla İsrail’in kısıtlı bir yanıt vereceği düşüncesiyle "düşmanların" saldırı düzenleyebileceğinin öngörüldüğünü iddia eden güvenlik kaynakları, olası saldırılara aynı ölçüde şiddetle karşılık verileceğini öne sürdü.

NETANYAHU, SALDIRI HAZIRLIĞI OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu.

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Netanyahu, "seçimler öncesinde saldırı tehdidi" bulunduğuna ilişkin açıklamasının ardından dün savunma kurmaylarıyla bir araya gelerek güvenlik toplantısı gerçekleştirmişti.

Netanyahu, saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken muhalefet açıklamayı "siyasi manevra" olarak değerlendirmişti.