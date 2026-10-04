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        Haberler Dünya İsrail'e ek asker ve uçak sevkiyatı iddiası

        İsrail'e ek asker ve uçak sevkiyatı iddiası

        İsrail basınında ABD'nin, Orta Doğu'da olası gerilime karşı hazırlık kapsamında İsrail'e ek asker ve uçak göndermeye hazırlandığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 22:12 Güncelleme:
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        İsrail'e ek asker ve uçak sevkiyatı iddiası

        İsrail merkezli "Walla" internet sitesinin haberinde, ABD ordusunun halihazırda İsrail'in çeşitli bölgelerinde yaklaşık 3 bin askerinin bulunduğu ve ABD askerlerinin hava savunma sistemlerinin işletilmesinin yanı sıra pilot, destek ve lojistik personeli ile askeri karargahlarda görev yapan unsurlardan oluştuğu belirtildi.

        Haberde, ABD ordusunun son haftalarda bölgedeki bazı birliklerin görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle rutin personel değişimine gittiği ancak bununla eş zamanlı olarak Orta Doğu'da olası gerilime hazırlık kapsamında gelecek haftalarda İsrail'e ek asker ve uçaklar gönderilmesinin beklendiği iddia edildi.

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        Haberde ayrıca İsrail ordusunun İran'la yeni bir çatışma veya bölgede hızlı bir gerilim ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğü, olası geniş çaplı çatışmada İran'da vurulabilecek hedefler üzerinde çalışmalar yapıldığı bildirildi.

        İsrail ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasındaki askeri koordinasyonun da İran'dan gelebilecek olası füze saldırıları dahil çeşitli senaryolar çerçevesinde sürdüğü kaydedildi.

        ABD'nin son günlerde İran'la artan gerilim ortamında Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendirdiği, bölgeye ilave asker ve deniz unsurları sevk ettiği yönündeki haberler basına yansımıştı.

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        Netanyahu, saldırı hazırlığı olduğunu iddia etmişti

        Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen İsrail Başbakanı Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik dış saldırı hazırlığının bulunduğunu ve bu yönde işaretlerin olduğunu savunmuştu.

        Netanyahu, saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken muhalefet, açıklamayı "siyasi manevra" olarak değerlendirmişti.

        İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise ülkedeki güvenlik durumu ve ordunun tüm cephelerde yüksek alarma geçirilmesi nedeniyle ABD’ye yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #ABD
        #israil
        #sevkiyat
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