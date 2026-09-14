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        İsrail ordusu alarma geçti

        Yemen'deki Husilerin Babulmendeb Boğazı'na erişimi sağlayan hatları ele geçirmesinin, Tel Aviv'de endişeye yol açtığı ve İsrail ordusunu alarm durumuna geçirdiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 01:58 Güncelleme:
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        İsrail ordusu alarma geçti

        Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Yemen'deki Husilerin Babulmendeb Boğazı çevresindeki stratejik noktalardaki ilerleyişinin Tel Aviv'deki güvenlik bürokrasisini teyakkuza geçirdiği aktarıldı.

        Haberde, kapalı kapılar ardında bazı İsrailli yetkililerin, Suudi Arabistan ile Yemen hükümetinin Husilerin ilerleyişi karşısında yeterli direnç göstermemesini ve bölgede "caydırıcılığın çökmesini" sert bir şekilde eleştirdiği kaydedildi.

        Söz konusu yetkililerin, mevcut tabloda Husilerin İran öncülüğünde daha güçlü bir koalisyon oluşturmasına zemin hazırlayabileceğini dile getirdiği de aktarıldı.

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        İsrail'de Yemen'deki durumun "kaygı verici" olarak nitelendirildiği aktarılan haberde, doğrudan bir saldırının hedefi olmadıkça İsrail ordusunun askeri müdahalede bulunmasının beklenmediği de vurgulandı.

        İSRAİL DONANMASI HAZIRLIK SEVİYESİNİ ARTIRDI

        Yemen'deki Husilerin ilerleyişi ve Babulmendeb Boğazı'na erişimi sağlayan hatları ele geçirmesinin ardından İsrail ordusu ve donanmasının tedbirlerini üst seviyeye çıkardığı bildirildi.

        Donanma Komutanı Koramiral Eyal Harel'in, tüm komuta kademesine alarm durumunu artırma talimatı verdiği ve üst düzey komutanların deniz sahasında yaşanabilecek olası bir sürprizin önüne geçmek amacıyla denizdeki askeri birlikleri takviye ettiği belirtildi.

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        - Yemen'deki çatışmalar

        Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

        Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

        Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #YEMEN
        #israil
        #Husiler
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