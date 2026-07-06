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        Haberler Dünya İsrail-Yunanistan ortak tatbikatları yeniden başladı

        İsrail-Yunanistan ortak tatbikatları yeniden başladı

        İsrail ve Yunanistan ordularının, İran ile çatışmanın sona ermesinin ardından Ege Denizi üzerindeki ortak askeri tatbikatlara yeniden başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 20:36 Güncelleme:
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        İsrail-Yunanistan ortak tatbikatları yeniden başladı

        İsrail'in Kanal 12 televizyonu, son yıllarda iki ülkenin hava kuvvetlerinin, eğitim, bilgi paylaşımı ve karmaşık uzun vadeli senaryolara hazırlık konusunda ortaklığa yoğunlaştığına dikkati çekti.

        İran ile uzun süren çatışmanın sona ermesinin ardından Ege Denizi üzerinde ortak askeri tatbikatlara yeniden başlandığı belirtilen haberde, İsrail ordusunun Yunan F-16'larına yakıt ikmali yaptığı aktarıldı.

        Haberde, tatbikatın İsrail'in Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı geliştirdiği ittifakın ve geniş kapsamlı stratejik planın bir parçası olduğuna işaret edilerek bunun, "rastgele bir tercih" olmadığı ileri sürüldü.

        Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Dimitrios Evangelos Kataras, haziranda İsrail'i ziyaret ederek Donanma Komutanı Eyal Harel ile bir araya gelmişti.

        Bir süredir Türkiye karşıtı söylem etrafında birleşen Tel Aviv ve Atina, ilişkilerini güçlendirme yönünde adımlar atıyor.

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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