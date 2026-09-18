Kajiado County’de düşen eğitim uçağındaki iki kişi hayatını kaybetti
Kenya'nın Kajiado County bölgesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, ekipler olay yerinde inceleme başlattı
Giriş: 18 Eylül 2026 - 23:30 Güncelleme:
Kenya’nın Kajiado County bölgesindeki Kipeto beldesinde eğitim uçağı düştü. Kazada, uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Kazanın ardından ekipler olay yerine sevk edilirken, bölgede inceleme çalışması başlatıldı. Yetkililerin kazanın nedenine ilişkin araştırması sürüyor.
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