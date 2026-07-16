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        Haberler Dünya Kanada orman yangınlarıyla savaşıyor! Yangınların dumanı ABD'ye ulaştı

        Kanada orman yangınlarıyla savaşıyor! Yangınların dumanı ABD'ye ulaştı

        Kanada orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde 835 aktif orman yangını bulunurken, bunların 112'si kontrol altına alınamadı. Orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar, rüzgarın etkisiyle Toronto merkezini kapladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 09:08 Güncelleme:
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        Kanada orman yangınlarıyla savaşıyor

        Kanada'da orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar, rüzgarın etkisiyle Toronto merkezini kapladı. Yetkililer, sağlık uyarıları yayımlayarak halka açık havada geçirilen süreyi sınırlandırmaları çağrısında bulundu.

        Hükümet verilerine göre çarşamba günü ülke genelinde 835 aktif orman yangını bulunurken, bunların 112'si kontrol altına alınamadı. Şu ana kadar yaklaşık 1,9 milyon hektarlık alan kül oldu. Yangınların büyük bölümü Manitoba, Saskatchewan ve Ontario eyaletlerinde meydana geliyor.

        Orman yangınları, Toronto'nun yüzlerce kilometre kuzeybatısındaki seyrek nüfuslu bölgelerde etkisini sürdürürken, yükselen duman geniş bir alana yayıldığı belirtildi. Yangınların kentleri doğrudan tehdit etmediği belirtilse de hava kalitesini ciddi şekilde etkilediği vurgulandı.

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        Kanada Çevre Bakanlığı, Toronto için Hava Kalitesi Sağlık Endeksi'ni 10+ olarak açıkladı. Bu seviye "çok yüksek risk" kategorisinde yer alıyor. Tahminlere göre tehlikeli hava koşulları perşembe gecesine kadar sürebilir.

        DUMANLAR NEW YORK'A ULAŞTI

        Dumanın etkileri, pazar günü Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak komşu New Jersey'den günler önce New York'ta hissedilmeye başlandı.

        ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (National Weather Service), dumanın hafta sonuna kadar etkisini sürdürebileceğini bildirdi.

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