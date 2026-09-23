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        Haberler Dünya Kremlin: Müzakere süreci için zemin yok

        Kremlin: Müzakere süreci için zemin yok

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecini başlatmak için zeminin bulunmadığını belirterek, "Ancak biz barış müzakerelerine açığız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 18:53 Güncelleme:
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        Kremlin: Müzakere süreci için zemin yok

        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

        Ukrayna'nın askerileştirilmeye devam ettiğini vurgulayan Peskov, "Avrupa ülkeleri, silah alımı için daha fazla kaynak bulmaya çalışıyor. Kiev yönetimi, terör eylemlerini sürdürüyor. Bu aşamada barış müzakerelerine geçilmesi için herhangi bir zemin yok. Ancak biz barış müzakerelerine açığız." diye konuştu.

        Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında görüşmenin yapılması ihtimaline ilişkin ise "Putin, Zelenskiy'nin istediği zaman Moskova'ya gelebileceğini söyledi. Kendisine gerekli tüm güvenlik garantileri sağlanacak. Zelenskiy, hangi kararları alması gerektiğini çok iyi biliyor. Ancak uzmanlar seviyesinde çalışmalar yapılmadan, böyle bir görüşmenin yapılması mantıklı değil." ifadesini kullandı.

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        Dmitriy Peskov, Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile her zaman görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi.

        "Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik izlediği siyaset basiretsiz"

        İngiltere'nin uzun süredir Rusya'ya karşı siyaset izlediğini hatırlatan Peskov, Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinin benzer yaklaşım sergilediğini söyleyerek, "Bu, son derece basiretsiz bir siyaset. Bu yaklaşım, Avrupa kıtasındaki gerilimin azaltılmasına yaklaştırmıyor." dedi.

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın "Suriye'de yabancı askeri üslerin bulunmayacağı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Suriye tarafıyla temasları sürdürdüklerini aktardı.

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        Sözcü Peskov, "(Suriye'de Rus üsleri) Bu konudaki görüşmelerin yürütülmesi şeklinden memnunuz. Suriyeli mevkidaşlarımızla birlikte en zor konularda ortak anlayışa varmaya devam edeceğimizi umuyorum." bilgisini paylaştı.

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        #rusya
        #Ukrayna
        #Müzakere
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