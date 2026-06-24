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        Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Lübnan açıklaması

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "sağlam bir ateşkesin sağlanmasıyla" eş zamanlı olarak İsrail'in Lübnan topraklarından çekilme sürecinin başlatılması gerektiğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 06:53 Güncelleme:
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        Macron'dan Lübnan açıklaması

        Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

        Her birine, Fransa'nın Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü için seferber olduğunu söylediğini belirten Macron, "bölgede sağlam bir ateşkesin tesis edilmesiyle" birlikte İsrail'in Lübnan topraklarından çekilme sürecinin eş zamanlı başlatılması gerektiğini belirtti.

        Macron, bu ateşkese tüm tarafların uyması gerektiğini vurgulayarak, ateşkesin ayrıca Lübnan silahlı kuvvetlerinin bölgeye yeniden konuşlandırılmasını sağlaması beklentisini dile getirdi.

        Bunun tüm silahların Lübnan devletinin tekeline alınması için gerekli olduğuna işaret eden Macron, "Fransa, bu sürece somut bir şekilde destek vermeye ve gelecek haftalarda Lübnan hükümetiyle birlikte Lübnan silahlı kuvvetlerini desteklemek ve yerinden edilen halkın ihtiyaçlarını karşılamak için uluslararası kamuoyunu seferber etmeye hazır." değerlendirmesinde bulundu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Fransa
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        #israil
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