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        Haberler Dünya Miçotakis: Yan yana yaşamak bizim kaderimiz

        Miçotakis: Yan yana yaşamak bizim kaderimiz

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin Türkiye ile ilişkileri için "Coğrafyayı değiştiremeyiz, yan yana yaşamak bizim kaderimiz." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 18:37 Güncelleme:
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        Miçotakis: Yan yana yaşamak bizim kaderimiz

        Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, dünyadaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de değinen Miçotakis, "Son üç yıldır ilişkilerimizin iyileşmesi, güven inşa edilmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için sürekli çaba sarf ediyoruz ki istenmeyen krizlere yol açabilecek olası bir gerginlik engellenebilsin." dedi.

        Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasında tarihin ağırlığını taşıyan hassas bir ilişki olduğunu, bölgesel ve geniş çaplı gelişmeler göze alındığında nasıl ilerleneceğine ilişkin ortak bir anlayışa acilen ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

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        Bu anlayışın uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı temelinde olması gerektiğini belirten Miçotakis, "Birçok kez söylediğim gibi, coğrafyayı değiştiremeyiz, yan yana yaşamak bizim kaderimiz." ifadelerini kullandı.

        Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki tek anlaşmazlığın Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığının belirlenmesi olduğunu ileri sürerek, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin de bu sorunları çözmek için tek kurumsal çerçeve olduğunu savundu.

        Miçotakis, Kıbrıs meselesine de değinerek, bu konunun BM'nin kendi kararlarını uygulama kabiliyetini göstermesi açısından bir "turnusol kağıdı" olduğunu ileri sürdü.

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        Yunan Başbakan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu konuda müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çalışmalarını da desteklediklerini belirtti.

        Dünyadaki çatışmalar ve BM

        Dünyanın tehlikeli zamanlardan geçtiğini ifade eden Miçotakis, çatışmaların ve gerginliğin arttığı bu dönemde BM'nin çok taraflılığa daha çok ihtiyacı olduğunu vurguladı.

        Miçotakis, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde sorunların barışçıl yollarla çözülmesine ilişkin hukuki çerçevenin bulunduğuna işaret ederek, "Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'den Hint-Pasifik Okyanusu'na kadar stratejik deniz yolları gitgide daha çok jeopolitik çatışma alanlarına dönüşüyor. Ticari gemiler hedef alınıyor, hayati öneme sahip ticari yollar baskı aracı olarak kullanılıyor. Bunun tedarik zincirlerine, enerji piyasasına ve ve gıda güvenliğine küresel düzeyde ciddi sonuçları oluyor." dedi.

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        Yunan Başbakan deniz ticaretini korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

        Filistin

        Geçen yıl Gazze için kabul edilen barış planının uygulanması gerektiğine dikkati çeken Miçotakis, Gazze'de yeniden inşa sürecinin Filistinlilerin kendi geleceklerini kendi ellerine almasıyla ilerlemesi gerektiğini kaydetti.

        Miçotakis, Yunanistan'ın İsrail ile stratejik ortaklık içinde bulunduğunu hatırlatarak, öte yandan "Batı Şeria'daki gelişmeler derin bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Uluslararası hukuka göre hukuk dışı olan ve gelecekteki bir Filistin devletinin varlığını tehlikeye atan faaliyetlere izin verilemez." diye konuştu.

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        Lübnan'da kalıcı barış fırsatı bulunduğunu belirten Miçotakis, Yunanistan'ın da egemen ve birleşik bir Lübnan'ı desteklediğini söyledi.

        Yapay zeka

        Miçotakis, yapay zeka konusuna da değinerek, tüm faydalarına rağmen yapay zeka konusunda düzenlemelere ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

        Yapay zeka firmalarının insani değerlere, şeffaflığa ve güvenlik şartlarına uyması temelinde işleyiş izni alması gerektiğini kaydeden Miçotakis, gerekli düzenlemeler yapılana dek yapay zeka modellerinin geliştirilmesine gönüllü olarak geçici bir ara verilmesine ilişkin fikirleri de desteklediğini sözlerine ekledi.

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        #yunanistan
        #türkiye
        #miçotakis
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