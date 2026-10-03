Mısır: Afrika'daki anlaşmazlıklarda barışçıl çözümler öne çıkarılmalı

Sisi, "Alemeyn-Afrika İş Forumu" kapsamında Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ayrı ayrı görüşerek Afrika Boynuzu, Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı'ndaki gelişmeler ile bölgenin güvenlik ve istikrarını ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Afewerki ile gerçekleştirdiği görüşmede Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır'ın Eritre'nin güvenlik ve istikrarını desteklediğini, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirten Sisi, bölgesel konularda Eritre ile koordinasyon ve istişareyi sürdürmenin önemini vurguladı.

REKLAM

Sisi, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşmesinde de Afrika Boynuzu, Aden Körfezi, Babulmendeb Boğazı ve Kızıldeniz'in güvenlik ve istikrarına ilişkin konuları ele aldı.

İki lider, bölgesel güvenlik ile devletlerin ve halkların çıkarlarını ilgilendiren konularda Mısır, Somali ve bölge ülkeleri arasındaki koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin önemi konusunda mutabık kaldı.

Sisi, forumun açılışında yaptığı konuşmada ise kalkınma ve refahın, istikrarlı, kurumlarını koruyabilen ve halklarının geleceğini güvence altına alabilen devletlerin varlığıyla yakından bağlantılı olduğunu belirterek, "İstikrarsız devletlerde kalkınma inşa edilemez." dedi.

REKLAM

Afrika'nın anlaşmazlıklarda barışçıl çözümleri, devletlerin birliğine saygıyı ve ulusal kurumların desteklenmesini öne çıkarması gerektiğini ifade eden Sisi, kıtanın güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesinin önemini vurguladı.