Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Mısır: Afrika'daki anlaşmazlıklarda barışçıl çözümler öne çıkarılmalı

        Mısır: Afrika'daki anlaşmazlıklarda barışçıl çözümler öne çıkarılmalı

        Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Afrika'daki anlaşmazlıklarda barışçıl çözümlerin, devletlerin birliğine saygının ve ulusal kurumların desteklenmesinin öne çıkarılması çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 16:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mısır'dan Afrika için 'barışçıl çözüm' çağrısı

        Sisi, "Alemeyn-Afrika İş Forumu" kapsamında Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ayrı ayrı görüşerek Afrika Boynuzu, Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı'ndaki gelişmeler ile bölgenin güvenlik ve istikrarını ele aldı.

        Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Afewerki ile gerçekleştirdiği görüşmede Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeleri değerlendirdi.

        Mısır'ın Eritre'nin güvenlik ve istikrarını desteklediğini, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirten Sisi, bölgesel konularda Eritre ile koordinasyon ve istişareyi sürdürmenin önemini vurguladı.

        REKLAM

        Sisi, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşmesinde de Afrika Boynuzu, Aden Körfezi, Babulmendeb Boğazı ve Kızıldeniz'in güvenlik ve istikrarına ilişkin konuları ele aldı.

        İki lider, bölgesel güvenlik ile devletlerin ve halkların çıkarlarını ilgilendiren konularda Mısır, Somali ve bölge ülkeleri arasındaki koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin önemi konusunda mutabık kaldı.

        Sisi, forumun açılışında yaptığı konuşmada ise kalkınma ve refahın, istikrarlı, kurumlarını koruyabilen ve halklarının geleceğini güvence altına alabilen devletlerin varlığıyla yakından bağlantılı olduğunu belirterek, "İstikrarsız devletlerde kalkınma inşa edilemez." dedi.

        REKLAM

        Afrika'nın anlaşmazlıklarda barışçıl çözümleri, devletlerin birliğine saygıyı ve ulusal kurumların desteklenmesini öne çıkarması gerektiğini ifade eden Sisi, kıtanın güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mısır
        #Afrika
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        CANLI | Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul
        CANLI | Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Canım oğlum evlendi"
        "Canım oğlum evlendi"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        300 metre yuvarlandı! Baba öldü, iki çocuk yaralı
        300 metre yuvarlandı! Baba öldü, iki çocuk yaralı
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!