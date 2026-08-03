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        Haberler Dünya Mısır'da 5,3 büyüklüğünde deprem

        Mısır'da 5,3 büyüklüğünde deprem

        Mısır'ın İsmailiye kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Sarsıntı Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'de de hissedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 03:50 Güncelleme:
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        Mısır'da 5,3 büyüklüğünde deprem

        İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.00'te merkez üssü Mısır'ın İsmailiye kenti olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 5,47 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

        Mısır basınında yer alan haberlerde, başta başkent Kahire olmak üzere çevre kentlerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. AA'nın haberine göre, sarsıntının Mısır'ın yanı sıra Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'de de hissedildiği bildirildi.

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        #mısır
        #deprem haberleri
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