Semiramis Pekkan: Tedavim henüz bitmedi

Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının sezon finali bölümüne konuk olan Semiramis Pekkan, özel hayatı, kanser tedavisi süreci ve kaybettiği oğluyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"HİÇ ŞİKAYET ETMEDİM"

Eylül 2025'te akciğer kanseri teşhisi aldığını duyuran ve geçtiğimiz mart ayında kemoterapi tedavisini tamamlayan Pekkan, tedavisinin henüz bitmediğini ancak en ağır kısmı geride bıraktığını ifade etti. Sanatçı, "Erken teşhis çok önemliydi. Hiç şikayet etmedim. Hastalığı bana misafir gelmiş ve bir gün gidecekmiş gibi gördüm. 'Misafirdir, bir gün gidecek' dedim hep. Tedavim henüz bitmedi ama en ağır kısmı geride kaldı. Süreç boyunca çalışmaya devam ettim, bu da bana çok iyi geldi" dedi.

"BU HASTALIK YALNIZCA BENİM BAŞIMA GELMEDİ"

Kanser teşhisinin ardından ajitasyondan ve acındırmaktan kaçındığını belirten 77 yaşındaki sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: Ben yalnız değilim. Bu hastalık yalnızca benim başıma gelmedi; bunu yaşayan pek çok insan var, ben de onlardan biriyim. 'Vah vah' diyerek acıyan insanları yanımda tutmadım. Hayatta kader diye bir şey var ama kaderi yönetmek de bizim elimizde. Yaşadığım bir düşmenin ardından hastalığın ortaya çıkması kaderdi ancak ben 'Niye benim başıma geldi?' demedim. Tamamen bu süreci nasıl yöneteceğime odaklandım.

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"BUNLAR İNSANA MÜTHİŞ MORAL VERİYOR"

Tedavi sürecindeki fiziksel değişimlere de değinen Pekkan, "Kortizon kullandığım dönemde yüzüm çok şişti, 6 kilo aldım. Ama her sabah kalkıp gözümün içini boyuyor, küpelerimi takıyor, salona öyle geçiyordum. Sonra düşüyordum ama olsun... Küpelerimle düşüyordum. Düşeceksek gözümüz boyalı düşelim. Bunlar insana müthış moral veriyor" diye konuştu.

"BİR DAHA SAÇIMI BOYATMAYACAĞIM"

Tedavi nedeniyle saçlarını kaybettiğini de dile getiren Semiramis Pekkan, yeni görünümünü benimsediğini ifade ederek, "Deli gibi peruk yaptırdım ama saçlarımın bu doğal hâlini daha çok sevdim. Bir daha saçımı boyatmayacağım, çok güzel çıktı" açıklamasını yaptı.

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"ŞİMDİ YENİ BİR HAYATA BAŞLIYORUM"

İnancının ve çevresinden gördüğü desteğin kendisine güç verdiğini vurgulayan Pekkan, "Ben inançlı bir insanım. Benim için çok güzel dualar edildi, büyük bir sevgi gördüm. Sevginin iyileştirici gücüne inanıyorum. Sevgi gerçekten iyileştirir. Şimdi yeni bir hayata başlıyorum" dedi.

"HAYATIN ANLAMINI DAHA ÇOK SORGULAMAYA BAŞLADIM"

Semiramis Pekkan, hastalıkla mücadelesinde bakış açısını değiştiren en önemli etkenlerden birinin, Ercüment Karacan ile evliliğinden dünyaya gelen ve 5 yaşındayken lösemi nedeniyle kaybettiği oğlu Emir'in ardından yöneldiği felsefe olduğunu söyledi. Pekkan, "Oğlum Emir'i kaybettikten sonra hayatın anlamını daha çok sorgulamaya başladım. Okuduğum kitapların bana çok faydası oldu; iki de hocam vardı. Hikâyem Hintli düşünür Krishnamurti ile başladı. İlk tepkim 'Neden benim başıma geldi?' olmuştu. Sonradan egonun insanı ne kadar yanlış yollara sürüklediğini kavradım. Bugün sıfır ego ile yaşıyorum" dedi.

"GÜZEL HAYATLAR YAŞADIM AMA ONLAR BANA AİT DEĞİLDİ"

Hintli eşi Gulu Lalvani ile 15 yıllık evliliğini 2000 yılında sonlandıran Pekkan, "Senelerce beni 'Hintli milyarderin karısı' diye tanıttılar. Güzel hayatlar yaşadım ama onlar bana ait değildi. Birlikte olduğum insanların geniş imkânları vardı, bu da bir şanstı. Ancak bana ait olmayan hiçbir şeyle övünemem" şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: YouTube, HT Magazin