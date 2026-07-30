The Times yazdı: Mossad ve CIA Hamaney'i arıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşında atacağı bir sonraki adımın ne olacağı belirsizliğini korurken, İsrail dış istihbarat servisi Mossad ile CIA, babası Ayetullah Ali Hamaney'in 28 Şubat'ta düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından görevi devralan Mücteba Hamaney'in izini sürüyor.

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, Mücteba Hamaney yaklaşık 150 gündür ne telefon kullandı ne de dizüstü bilgisayar açtı. Babasının öldüğü saldırıda yaralanarak yüzü tanınmayacak şekilde hasar gören Hamaney'in, ABD casus uyduları tarafından tespit edilme korkusuyla yer altındaki derin bir sığınakta saklandığı belirtiliyor.

İsrail ve ABD, Ali Hamaney'in yerini tespit etmek için siber casusluğun tüm imkanlarını kullandı. Eski dini liderin korumalarının ve yakın çevresinin kullandığı araçları belirlemek amacıyla Tahran'daki trafik kameraları dahi hacklendi. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı ile İsrail'in 8200 birimi tarafından yürütülen teknoloji destekli operasyon sayesinde Ali Hamaney'in ve üst düzey askeri ile istihbarat yetkililerinin o gün nerede bulunacağı tespit edildi ve öldürüldü.

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İNSAN İSTİHBARATI ÖNE ÇIKTI

Times'ın haberine göre, Mossad ve CIA bu kez İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yerini bulmaya çalışıyor. Ancak bu kez yerini bulmanın anahtarı artık elektronik dinleme ve gözetleme teknolojileri değil, insan istihbaratı.

İstihbarat çevrelerinde hala Mücteba Hamaney'in ölmüş olabileceğini ve İran Devrim Muhafızları'nın ABD ile yürütülen savaşı meşrulaştırmak için hayatta olduğu izlenimi verdiğini düşünenler bulunuyor.

Bu nedenle öncelikli hedef, hayatta olduğunun kanıtlanması ve nerede saklandığının doğrulanması. Olası saklanma yerleri arasında Tahran'daki yer altı tünelleri ile başkentin yaklaşık 145 kilometre güneyindeki Kum kenti yakınlarındaki askeri sığınak gösteriliyor.

Eski Mossad daire başkanlarından Rami Igra, "İsrail'in karşı karşıya olduğu sorun, Gazze'deki rehineleri bulma çabamızdakiyle aynı. İsrail istihbaratı Gazze'nin tamamını kontrol ediyordu. Neredeyse her tuvalete dinleme cihazı yerleştirilmişti ama yine de rehineleri bulamadık. Elektronik teknolojiye fazla, insan istihbaratına ise yetersiz güvenildi." dedi.

SADECE YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

İran halkının bir noktada yeni dini liderini görmek isteyeceği belirtiliyor. Mücteba Hamaney bu ay babasının cenaze törenine katılmadı. Kamuoyuna hayatta olduğuna dair sunulan tek kanıt ise adına yayımlanan resmi açıklamalar oldu.

Eski üst düzey bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, "28 Şubat saldırısından sonra Mücteba Hamaney'in operasyonel güvenliğini çok daha iyi sağladığından eminim. Bu nedenle onu bulma çabasında insan istihbaratı çok daha önemli hale geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Aynı yetkili, ABD'nin İran'daki insan istihbaratı kapasitesine şüpheyle yaklaştığını belirterek, "İran 40 yıldır ABD için kapalı bir alan. İsrail'in insan istihbaratı çok daha güçlü ancak onun da sınırları var" dedi.