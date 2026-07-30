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        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla trafikte yapılan sıkı denetimler, araçtan inerek şiddet uygulayan sürücülere ağır darbe vuran Karayolları Trafik Kanunu düzenlemesi etkisini hızla gösterdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin hassasiyetle üzerinde durduğu ve 27 Şubat 2026'da TBMM'den geçerek yürürlüğe giren yeni önlemler sayesinde, trafikte yaşanan asayiş olaylarında yarı yarıya düşüş kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 11:55 Güncelleme:
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        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü

        Trafikte seyir halindeyken yaşanan tartışmaların şiddete dönüşmesini engellemek ve sürücülerin can güvenliğini korumak amacıyla hayata geçirilen yasal düzenlemeler sahadaki etkisini gösterdi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma ekiplerinin yürüttüğü mücadele ve artırılan denetimlerin yansımaları resmi istatistiklere de taşındı.

        BÜYÜK TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERE BAKAN ÇİFTÇİ EL ATTI

        Düzenleme öncesindeki 2025 yılı 27 Şubat – 28 Temmuz tarihlerine ait veriler incelendiğinde, polis sorumluluk bölgesinde trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçları kapsayan toplam 4 bin 806 asayiş olayı gerçekleşmişti. Sürücülerin araçlarından inerek diğer vatandaşların can ve mal güvenliğini kasten tehlikeye atması, kamuoyunda da büyük tepkilere yol açıyordu.

        27 Şubat’ta yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu’ndaki yeni maddeler ile birlikte “Trafikte Saldırı Amacıyla Başka Bir Aracı Israrla Takip Etme ve Araçtan İnme” eylemleri ağır yaptırımlara bağlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin konuyu bizzat takibe alarak güvenlik birimlerine verdiği talimatlar doğrultusunda, 2026 yılı 27 Şubat – 28 Temmuz tarihlerleri içerisinde söz konusu suçu işleyen polis sorumluluk bölgesinde 2 bin 328, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 166 olay anında tespit edilerek failler hakkında cezai işlem uygulandı.

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN TAKİBİNDE YARI YARIYA AZALDI

        Emniyet bölgelerindeki 2025 ve 2026 yılları verileri kıyaslandığında; trafikte araçtan inerek şiddete başvuran ve vatandaşları huzursuz eden magandalık olaylarının yarı yarıya azaldığı görüldü. Uygulanan caydırıcı cezalar ve bakanlık birimlerinin geçit vermeyen tutumu sayesinde yollardaki asayiş ve huzur ortamı belirgin bir şekilde güçlendi. İçişleri Bakanlığı, trafikte zorbalık ve şehir eşkıyalığı boyutuna varan tüm eylemlere karşı sıfır tolerans ilkesiyle denetimlerini 81 ilde kesintisiz sürdürecek.

        Fotoğraf: DHA

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