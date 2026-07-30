Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Haziran 2026 dönemi işgücü istatistiklerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 7,6'ya indi. Böylece işsizlik oranı, 2005 yılına kadar giden serideki en düşük seviyeye gerileyerek tarihi dip noktasını gördü.

İŞSİZ SAYISI 168 BİN AZALDI

Haziran ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688 bine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 9,8 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM 227 BİN KİŞİ ARTTI

İstihdam edilenlerin sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bine yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 32 olarak gerçekleşti.

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İşgücü haziran ayında 58 bin kişi artarak 35 milyon 420 bine yükselirken, işgücüne katılma oranı da 0,1 puan artışla yüzde 52,9'a çıktı. Erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 70,7, kadınlarda ise yüzde 35,4 olarak hesaplandı.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 12,8'E GERİLEDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak yüzde 12,8'e indi. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 10,4, genç kadınlarda ise yüzde 17,3 olarak tahmin edildi.

ATIL İŞGÜCÜ YÜZDE 28,8'E DÜŞTÜ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi haziran ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 42,5 saate yükseldi.

Öte yandan zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı haziran ayında bir önceki aya göre 2 puan azalarak yüzde 28,8'e geriledi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,2 olarak hesaplandı.