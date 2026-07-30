Ali Biçim ve Şazer Altındoğan, tatilde aşka geldi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ali Biçim, bir süredir aşk yaşadığı Şazer Altındoğan ile Bodrum'da tatil yapıyor.

Cennet Koyu'nda görüntülenen Biçim ile Altındoğan, şezlonglarında güneşin keyfini çıkardı.

Sıcak havanın etkisiyle sık sık denize giren Ali Biçim ile Şazer Altındoğan, bir ara suda aşka geldi.

Denizde birbirlerini adeta öpücüklere boğan Ali Biçim ile Şazer Altındoğan'ın o anları objektiflere böyle yansıdı.