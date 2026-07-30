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        Haberler Magazin Ali Biçim ve Şazer Altındoğan, tatilde aşka geldi

        Ali Biçim ve Şazer Altındoğan, tatilde aşka geldi

        Bodrum Cennet Koyu'nda objektiflere yansıyan oyuncu Ali Biçim, denizde sevgilisi Şazer Altındoğan ile romantik anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 07:45 Güncelleme:
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        Tatilde aşka geldiler

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ali Biçim, bir süredir aşk yaşadığı Şazer Altındoğan ile Bodrum'da tatil yapıyor.

        Cennet Koyu'nda görüntülenen Biçim ile Altındoğan, şezlonglarında güneşin keyfini çıkardı.

        Sıcak havanın etkisiyle sık sık denize giren Ali Biçim ile Şazer Altındoğan, bir ara suda aşka geldi.

        Denizde birbirlerini adeta öpücüklere boğan Ali Biçim ile Şazer Altındoğan'ın o anları objektiflere böyle yansıdı.

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        #Şazer Altındoğan
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