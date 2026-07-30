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        Haberler Gündem Güncel MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor

        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen iş birliği, terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olmuştur. Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 12:01 Güncelleme:
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        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor

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