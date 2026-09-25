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        Haberler Dünya "Netanyahu'nun açıklamalarını lanetliyoruz"

        "Netanyahu'nun açıklamalarını lanetliyoruz"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden on binlerce masumu katleden, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir cinayet şebekesinin başı olan Netanyahu, insanlığa karşı işlediği suçları Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi yalanlarla hedef alarak örtbas edemez." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 01:22 Güncelleme:
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        "Netanyahu'nun açıklamalarını lanetliyoruz"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "BM kürsüsünü katliam propagandasının sahnesi haline getiren soykırımcı Netanyahu’nun, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan hadsiz, saldırgan ve hezeyan dolu açıklamalarını en güçlü şekilde lanetliyoruz.

        Gazze’de kadın, çocuk, yaşlı demeden on binlerce masumu katleden, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir cinayet şebekesinin başı olan Netanyahu, insanlığa karşı işlediği suçları Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi yalanlarla hedef alarak örtbas edemez.

        Kıbrıs’tan Ege’ye, Suriye’den Filistin’e kadar her konuda tarihi ve hukuki gerçekleri çarpıtan bu barbar zihniyet, insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde suçludur.

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        Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye; bu soykırımcı aygıtın sözde tehditlerine, iftiralarına ve manipülasyonlarına hakettiği cevapları vermeye devam edecektir."

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        #Ömer Çelik
        #AK Parti
        #Netanyahu
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