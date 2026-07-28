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        Haberler Dünya İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı

        İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı

        Bugün Washington'da ABD Başkanı Trump ile bir araya gelecek olan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran kaynaklı güvenlik endişesi nedeniyle alışılmadık tedbirler eşliğinde İsrail'den gizlice ayrıldığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 07:14 Güncelleme:
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        "Netanyahu ülkeden gizlice ayrıldı"

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran kaynaklı güvenlik endişesi nedeniyle ABD ziyareti için sıkı ve alışılmadık tedbirler eşliğinde İsrail'den gizlice ayrıldığı bildirildi.

        İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun 5 ay aradan sonra gerçekleştirdiği ABD seyahati öncesi alınan önlemler dikkat çekti.

        Habere göre, İran'dan yönelebilecek güvenlik tehditleri nedeniyle Netanyahu'nun uçağının kalkış yeri ve saati gizli tutuldu.

        İsrail Başbakanlık uçağının Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı yerine Birüssebi kentinde bulunan İsrail ordusuna ait Nevatim Askeri Hava Üssünden kalktığı kaydedilirken, bunun İran'dan yönelecek olası bir tehdide karşı alınmış bir güvenlik önlemi olduğu ileri sürüldü.

        Başbakanlık Ofisi'nin uçağın kalkış saatini normal prosedürlerin aksine önceden duyurmadığına işaret edilirken, Netanyahu’nun uçuştan hemen önce yaptığı video açıklamasının gecikmeli olarak yayımlandığı da aktarıldı.

        Öte yandan Netanyahu'ya ABD uçuşunda hiçbir basın mensubunun eşlik etmediği ve Başbakanlık Ofisi'nden konuya ilişkin açıklama yapılmadığı kaydedildi.

        ABD Başkanı Trump'la bugün Washington'da bir araya gelecek olan Netanyahu, görüşmesinde İran dahil gündemdeki tüm konuları ele alacaklarını duyurmuştu.

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