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        Haberler Dünya Netanyahu'yu şortla karşıladı

        Netanyahu'yu şortla karşıladı

        ABD'li Senatör John Fetterman'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmeye şortla katılması sosyal medyada gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 22:12 Güncelleme:
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        Netanyahu'yu şortla karşıladı

        Paylaşılan görüntülerde Fetterman'ın şort ve kapüşonlu üst giydiği, görüşme sırasında zaman zaman telefonuna baktığı görüldü. Bazı kullanıcılar bu kıyafet tercihini ve tavrı diplomatik nezaket ile resmi protokol kuralları açısından sorguladı.

        Fetterman, göreve geldiği günden bu yana resmi ortamlarda tercih ettiği rahat giyim tarzıyla sık sık gündeme geliyor. ABD Senatosu'nda kıyafet kurallarıyla ilgili tartışmalarda da adı öne çıkan senatör, geçmişte de benzer kıyafet tercihleriyle dikkat çekmişti.

        Taraflardan söz konusu görüntüler hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

        *Haberin Fotoğrafı, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından servis edilmiştir

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