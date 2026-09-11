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        Haberler Dünya Norveç Dışişleri Bakanı Eide: Netanyahu hükümeti İsrail'i çok tehlikeli bir noktaya doğru sürüklüyor

        Norveç Dışişleri Bakanı Eide: Netanyahu hükümeti İsrail'i çok tehlikeli bir noktaya doğru sürüklüyor

        Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin İsrail'i "çok tehlikeli bir noktaya doğru" sürüklediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 15:15 Güncelleme:
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        "Netanyahu İsrail'i çok tehlikeli bir noktaya sürüklüyor"

        Eide, Euronews'e yaptığı açıklamada, aralarında Norveç'in de bulunduğu 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararını değerlendirdi.

        Batılı ülkelerin Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin "belirsiz ve sallantılı" tutumlarıyla güvenilirliklerini zayıflattıklarına dikkati çeken Eide, Filistin'deki insanların maruz kaldığı acıların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

        Eide, 12 ülkenin aldığı kararın güçlü bir mesaj verdiğini ifade ederek, "İngiltere, Fransa ve Kanada gibi ülkelerin İspanya ve Norveç'in uzun bir süredir durduğu noktaya gelmesinden son derece mutluyum." dedi.

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        Netanyahu hükümetini İsrail tarihindeki "en aşırı sağcı hükümet" şeklinde betimleyen Eide, "İsrail'de seçimler yaklaşıyor. Sonucu hep beraber göreceğiz ancak bana göre Netanyahu hükümeti, İsrail'i çok tehlikeli bir noktaya doğru sürüklüyor." diye konuştu.

        Eide, İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka aykırı davrandığını sözlerine ekledi.

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        #haberler
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