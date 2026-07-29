Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın müzakereler öncesi Ukrayna'da ateşkesin sağlanması gerektiğini savunmasının ültimatom olduğunu belirterek, "Temas hattında kalınması, (Ukrayna'da) Nazi rejiminin varlığını sürdürmesini sağlayacak." dedi.

Bakan Lavrov, Rus haber ajansı TASS'a verdiği röportajda, Ukrayna krizine dair açıklamalarda bulundu.

Batı'nın Rusya'ya ve Ukrayna krizine yönelik yaklaşımını değerlendiren Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmaya ve bölmeye çalıştığını söyledi.

Lavrov, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy, Donbass'ta ve cephenin diğer yönlerinde sürekli geri çekilerek çaresizlikten terör eylemlerinde bulunmaya başladı. Onlar (Batılılar), Zelenskiy’nin uzun menzilli silahlarının hedeflerini vurduğunu görüyor. Onlar, yaşananları dönüm noktası olarak lanse etmeye başladılar." ifadelerini kullandı.

Batı'nın müzakereler öncesi çatışmaların durdurulması gerektiğini savunduğunu belirten Lavrov, "Batılılar, müzakereler öncesi ateşkesin sağlanması istiyor. Bunun ardından da onlar, Fransa ve İngiltere önderliğinde askeri güçleri Ukrayna’ya sokacak. Bundan sonra ancak müzakere masasına oturacaklar. Bu, ültimatomdur. Temas hattında kalınması, (Ukrayna’da) Nazi rejiminin varlığını sürdürmesini sağlayacak. Onlar, referandumun yapıldığı bölgeleri tanımayacak." diye konuştu.

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ABD ve Avrupa’nın Rusya ile eşit ve karşılıklı saygıya dayalı şekilde ilişki kurmaya hazır olmadığına işaret eden Lavrov, bu nedenle de BRICS gibi güç merkezlerinin oluşturulduğunu kaydetti.

Rusya’nın kendi bağımsızlığını ve sınırlarını koruma niyetinde olduğunu dile getiren Lavrov, Rusya’nın içişlerine müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Eski müttefiklerimiz, Ukrayna’nın eliyle bize karşı savaşıyor"

Eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin’in 1999’da istifa ederek iktidarı Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teslim ettiğini anımsatan Lavrov, "O dönemde Rusya'yı kurtarabilecek tek kişi o (Putin) idi. Bu, tarihi bir dönüm noktası. Bu, Rusya’nın Tanrı tarafından seçildiği anlamına geliyor. İşler zorlaştığında, bize yukarıdan yardım geliyor." dedi.

Putin’in iktidara geldiği dönemde, Batı ile eşit stratejik ortaklığa açık olduğuna dikkati çeken Lavrov, "Şimdi ise bizim eski müttefiklerimiz, çeşitli derecelerdeki çılgınlıkla, Londra daha fazla, ABD biraz daha az, Ukrayna’nın eliyle bize karşı savaşıyor, Ukrayna’ya modern silahlar veriyor." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Batı’nın, Rusya’nın gelişimini engellemeye çalıştığını ve bu nedenle de yaptırımlar uyguladığını kaydetti.

*Fotoğraf: AA