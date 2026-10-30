Paris'te kısmi sokağa çıkma yasağı kararı

Paris'te hafta sonu sendikaların da desteğiyle Sarı Yeleklilerin eylem düzenlemesi beklenirken, yerel makamlar olası şiddet ve yağma olaylarına karşı yeni kararlar aldı.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren 2 Kasım'a kadar Paris'te yerel saatle 23.00 ile 06.00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağı, başkentteki Cumhuriyet Meydanı ve Halles bölgesinde geçerli olacak.

Sendikalar, Sarı Yeleklilerle birlikte hayat pahalılığına karşı yarın Paris'te Bastille ve Concorde meydanları arasında gösteri düzenlemeyi planlıyordu. Bu güzergahta gösteri yapılması kamu düzenini bozma riski taşıdığı gerekçesiyle yasaklandı.

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Söz konusu gösterinin yarın yerel saatle 12.00 ile 18.00 arasında Paris'teki Bagnolet ve Charenton kapıları arasında düzenlenebileceği bildirildi.

Sendikalar, Emniyet Müdürlüğünün gösteri güzergahını değiştirmesine tepkili

Sendika temsilcileri, Paris'te düzenledikleri ortak basın toplantısında, Emniyet Müdürlüğünün gösteri güzergahına ilişkin kararına tepki gösterdi.

Öğrenci Birliği Sözcüsü Sabrine Kharbach, "Bir kez daha günler öncesinden belli bir gösterinin, bir güzergahın yasaklandığını görüyoruz." dedi.

Kharbach, yerel makamların kendilerini oyaladığını dile getirerek, "Bu yine hükümetin ayak oyunları. Bu utanç verici. Hangi ülkede yaşıyoruz?" diye konuştu.

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Gösteri ve toplanma hakkının anayasal ve temel bir hak olduğunu belirten Kharbach, "dayanılmaz" bir idari ve polis baskısıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Kharbach, yerel makamların organize bir şekilde hareket etmemesi ve polisin baskısı nedeniyle gösterilerde taşkınlık ve kaos yaşandığını ifade ederek, "Toplanmayı ve gösteri düzenlemeyi bırakmayacağız. Kararlıyız, cumartesi günü ve 5 Kasım'da kalabalıklar halinde sokakta olacağız." dedi.

Genel Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı Suzanne Nijdam da hükümeti "şiddeti organize etmekle" suçladı.

Nijdam, hükümeti, gösterilere yönelik uyguladığı engellerle insanların hayatını kasıtlı olarak riske atmakla itham etti.

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Genel İş Sendikası Paris Eş Genel Sekreteri Adele Tellez ise yerel makamların yaptığı her şeyin yalnızca toplumsal öfkeyi artırdığını kaydetti.

*Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır