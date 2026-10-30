Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Paris'te kısmi sokağa çıkma yasağı kararı

        Paris'te kısmi sokağa çıkma yasağı kararı

        Fransa'nın başkenti Paris'te, yarından itibaren 2 Kasım'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 18:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Paris'te kısmi sokağa çıkma yasağı kararı

        Paris'te hafta sonu sendikaların da desteğiyle Sarı Yeleklilerin eylem düzenlemesi beklenirken, yerel makamlar olası şiddet ve yağma olaylarına karşı yeni kararlar aldı.

        Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren 2 Kasım'a kadar Paris'te yerel saatle 23.00 ile 06.00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

        Sokağa çıkma yasağı, başkentteki Cumhuriyet Meydanı ve Halles bölgesinde geçerli olacak.

        Sendikalar, Sarı Yeleklilerle birlikte hayat pahalılığına karşı yarın Paris'te Bastille ve Concorde meydanları arasında gösteri düzenlemeyi planlıyordu. Bu güzergahta gösteri yapılması kamu düzenini bozma riski taşıdığı gerekçesiyle yasaklandı.

        REKLAM

        Söz konusu gösterinin yarın yerel saatle 12.00 ile 18.00 arasında Paris'teki Bagnolet ve Charenton kapıları arasında düzenlenebileceği bildirildi.

        Sendikalar, Emniyet Müdürlüğünün gösteri güzergahını değiştirmesine tepkili

        Sendika temsilcileri, Paris'te düzenledikleri ortak basın toplantısında, Emniyet Müdürlüğünün gösteri güzergahına ilişkin kararına tepki gösterdi.

        Öğrenci Birliği Sözcüsü Sabrine Kharbach, "Bir kez daha günler öncesinden belli bir gösterinin, bir güzergahın yasaklandığını görüyoruz." dedi.

        Kharbach, yerel makamların kendilerini oyaladığını dile getirerek, "Bu yine hükümetin ayak oyunları. Bu utanç verici. Hangi ülkede yaşıyoruz?" diye konuştu.

        REKLAM

        Gösteri ve toplanma hakkının anayasal ve temel bir hak olduğunu belirten Kharbach, "dayanılmaz" bir idari ve polis baskısıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

        Kharbach, yerel makamların organize bir şekilde hareket etmemesi ve polisin baskısı nedeniyle gösterilerde taşkınlık ve kaos yaşandığını ifade ederek, "Toplanmayı ve gösteri düzenlemeyi bırakmayacağız. Kararlıyız, cumartesi günü ve 5 Kasım'da kalabalıklar halinde sokakta olacağız." dedi.

        Genel Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı Suzanne Nijdam da hükümeti "şiddeti organize etmekle" suçladı.

        Nijdam, hükümeti, gösterilere yönelik uyguladığı engellerle insanların hayatını kasıtlı olarak riske atmakla itham etti.

        REKLAM

        Genel İş Sendikası Paris Eş Genel Sekreteri Adele Tellez ise yerel makamların yaptığı her şeyin yalnızca toplumsal öfkeyi artırdığını kaydetti.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kapadokya'da peribacasının çökme anı kamerada

        Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacası çöktü. İlk bilgilere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Çökme anı bir vatandaşın kamerasına yansıdı. (İHA)

        #Fransa
        #Paris
        #sokağa çıkma yasağı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Bugün Ne Oldu? 30 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Ekim 2026 haberleri
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı
        Fenerbahçe milli araya kadar Kuyt'a emanet!
        Fenerbahçe milli araya kadar Kuyt'a emanet!
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"