Zelenskiy, Washington'a yaptığı ziyaret esnasında Axios haber sitesine açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya yapılacak "kış yardımları" kapsamında Patriot hava savunma sistemlerinin yer alması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Trump'ın Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı verilmesine olumlu yaklaştığını söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna bu lisansı alsa bile fazla miktarda Patriot füzeleri üretmenin 1 ila 5 yıl alacağına işaret ederek, "Bizim Patriotlara dünden beri ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

- Ukrayna 300 Patriot talep ediyor

Ukrayna'nın ABD'den kışa kadar 300 Patriot füzesi talep ettiğini dile getiren Zelenskiy, Trump'ın kendisine yardımcı olma sözü verdiğini ancak ABD'nin bu füzelere İran savaşında ihtiyacının olduğunu söylediğini aktardı.

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Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik her büyük saldırısında 30-40 balistik füze kullandığına işaret ederek, Ukrayna'nın Patriotları almak için ABD ile her türlü askeri teknoloji ve uzmanlığı paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı.

ABD'nin Ukrayna'nın elinde olan balistik füzeleri Patriotlara benzer hava savunma füzelerine dönüştürme konusunda çalıştığını belirten Zelenskiy, "Bu, daha hızlı ve daha ucuz olacaktır." diye konuştu.

"İlişkilerimiz çok daha iyi ve yapıcı"

Zelenskiy, değişen savaş dinamiklerinin kendisinin ve Ukrayna'nın Trump nezdindeki konumunu güçlendirmeye yardımcı olduğunu belirterek, "İlişkilerimiz çok daha iyi ve yapıcı. Eskisi gibi duygusal değil. Bunun iyi ve daha iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Trump'a, Ukrayna'nın Kırım'daki saldırılarının, sivilleri öldürmediğini ve Rusya'nın petrol kaynaklarını kesmeyi amaçladığını söylediğini aktaran Zelenskiy, "Orada bulunan insanlar ve Rus askerleri dizel ve benzin olmadan yaşayamazlar. Dolayısıyla elbette anketlerde Rusya’da savaşa verilen destek hemen azaldı." ifadelerini kullandı.

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Kushner ve Witkoff 2 hafta içinde Kiev'e gidebilir

Zelenskiy, Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in 2 hafta içinde Kiev'i ziyaret edebileceğini söyleyerek, bunun ikilinin Rusya'ya yaptığı ziyaretlerin ardından Ukrayna'ya ilk ziyaretleri olacağını kaydetti.

Witkoff ve Kushner ile barış görüşmelerinin tekrar başlatılması konusunu detaylıca görüşmek istediğini belirten Zelenskiy, Witkoff ve Kushner'in diplomasiye alan tanınması için ateşkes istediğini ancak kendisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkesi istemediğini düşündüğünü dile getirdi.

Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini savundu

Zelenskiy, Rusya'nın hala İran'dan silah aldığını ve Kuzey Kore'den 30 bin asker almak için altyapı hazırladığını öne sürerek, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze ve diğer silahlar verdiğini savundu.

Putin'in gizliden gizliye 500 bin askeri harekete geçirmek için hazırlıklar yaptığını iddia eden Zelenskiy, "Bizim gördüğümüz bu. Bunlar da savaşı bitirmek istediğine dair işaretler değil." diye konuştu.

*Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır