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        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın basın ekibine ABD vizesi verilmedi

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın basın ekibine ABD vizesi verilmedi

        BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidecek olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın basın ekibine ABD vizesi verilmediği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 15:00 Güncelleme:
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        Pezeşkiyan'ın basın ekibine ABD'den ret

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81'inci oturumuna katılmak üzere yarın sabah ABD'nin New York kentine gidecek olan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın basın ekibine vize verilmedi.

        Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Halkla İlişkiler Genel Müdürü Habibullah Abbasi, Pezeşkiyan'ın yarın başlayacak ABD ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Abbasi, Pezeşkiyan'ın basın ekibine ABD vizesi verilmediğini, buna rağmen ikili görüşmelere ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

        Pezeşkiyan'ın ABD ziyaretinin beş gün süreceğini ancak bunun iki gününün yolda geçeceğini kaydeden Abbasi, İran Cumhurbaşkanına ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Muhsin Hacı Mirzai ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi Tören ve Protokol İşleri Müdür Yardımcısı Seyyid Abbas Musevi'nin eşlik edeceğini belirtti.

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        Abbasi, Pezeşkiyan'ın ziyaret sırasında bazı ülke yetkilileriyle de bir araya geleceğini kaydetti.

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        #ABD
        #iran
        #haberler
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