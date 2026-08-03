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        Haberler Dünya Pezeşkiyan: İran gerilimin artmasını istemiyor

        Pezeşkiyan: İran gerilimin artmasını istemiyor

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgede gerilim ve güvensizliğin artmasını istemediklerini, buna karşın ulusal güvenlik, milli çıkarlar ve toprak bütünlüğünün savunulması konusunda tüm imkanların kullanılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 22:02 Güncelleme:
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        Pezeşkiyan: İran gerilimin artmasını istemiyor

        Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Ulusal Aile Hekimliği ve Sevk Sistemi Projesi'nin ikinci fazının açılış töreninde konuştu.

        Ülkenin gücünün temel unsurları arasında toplum sağlığının iyileştirilmesi ve ulusal dayanıklılığın artırılmasının yer aldığını dile getiren Pezeşkiyan, sağlıkta adaletin sağlanmasının etkin yönetim ve sürdürülebilir kalkınmanın önemli şartlarından biri olduğunu belirtti.

        Konuşmasında bölgesel konulara da değinen Pezeşkiyan, "İran, bölgede gerilim ve güvensizliğin artmasını istemiyor. Ancak ülkenin güvenliği, milli çıkarları ve toprak bütünlüğünü savunma konusunda tüm imkanlarını kullanacaktır." ifadelerini kullandı.

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