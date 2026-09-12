Putin'den "BM'nin merkezi rolünün korunması ve güçlendirilmesi gerektiği" vurgusu

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Zirvede konuşan Putin, BRICS kapsamındaki işbirliğinin tüm yönlerde derinleştiğini kaydederek, "BRICS, bugün fiilen dünyanın en büyük oluşumu konumunda." ifadesini kullandı.

Putin, uluslararası arenada köklü değişikliklerin yaşandığına dikkati çekerek, "Dar bir ülke grubunun çıkarlarına hizmet eden tek kutuplu uluslararası ilişkiler sistemi artık geçmişte kalıyor. Güç dengesi, Küresel Güney ve Doğu’daki yeni büyüme merkezleri lehine değişiyor. Ulusal çıkarlarını savunmaya ve küresel sorunların çözümüne katkıda bulunmaya hazır olan ülke sayısı artıyor." görüşünü paylaştı.

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Çok kutuplu dünya düzeninin zorluklara rağmen inşasının sürdüğüne işaret eden Putin, "Tarife savaşları, yasa dışı yaptırımlar, ekonomik dayatma, şantaj ve iç işlerine müdahale girişimleri dahil çeşitli yöntemlere başvuruluyor. Gerginlikler, çatışmalar ve anlaşmazlıklar körükleniyor. Bunun sonucunda uluslararası ilişkiler sistemi aksıyor, çok taraflı yapı ve kurumların etkinliği azalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler’in (BM) önemine işaret eden Putin, şunları dile getirdi:

"Rusya, BM’nin dünya meselelerindeki merkezi rolünün korunmasına ve güçlendirilmesine büyük önem veriyor. Bazı ülkeler, BM Şartı’nı başka bir düzenle değiştirmeye çalışıyor. Buna rağmen BM Şartı, uluslararası hukukun temel kaynağıdır. BRICS ülkeleriyle birlikte BM faaliyetlerinin niteliğinin artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Buna BM Güvenlik Konseyinin genişletilmesi ve Asya, Afrika ile Latin Amerika ülkelerinin temsilinin artırılması da katkı sağlayacak."

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Putin, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi küresel ekonomik kuruluşların da yapılandırılması gerektiğini vurguladı.