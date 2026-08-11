Rusya, ABD'li eski deniz piyadesini serbest bıraktı

Yurt dışındaki ABD'li tutukluların serbest bırakılması için çalışan "Global Reach" isimli grubun Baş Strateji Yetkilisi Eric Lebson, Gilman hakkında açıklamada bulundu.

Lebson, 32 yaşındaki eski deniz piyadesi Gilman'ın serbest bırakıldığını ve Texas'taki bir hastaneye gideceğini belirtti.

Trump'tan Gilman'ı serbest bırakan Rusya'ya teşekkür

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Gilman'ın serbest bırakılmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Eski bir ABD deniz piyadesi olan Amerikan vatandaşı Robert Gilman’ın evine döneceğini açıklamaktan gurur duyduğunu" kaydeden Trump, "(Rusya) Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığım görüşmelerin ardından Rusya, tamamen insani gerekçelerle onu serbest bırakmayı kabul etti." ifadelerini kullandı.

Bu adım için Rusya’nın ne herhangi bir karşılık beklediğini ne de bir talepte bulunduğunu vurgulayan Trump, bu durumu büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

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Gilman'ın yerel saatle bu gece ABD'de olacağını ifade eden Trump, eski askerin ilk isteğinin "harika bir çizburger yemek" olduğunu aktardı.

Polis memuruna saldırmaktan 2022'de 4 yıl 6 ay hüküm giyen Gilman, Rusya'nın Voronej kentinde mahkeme tarafından, cezaevi çalışanlarına saldırdığı gerekçesiyle yeniden 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Lebson, 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Gilman'ın "oldukça hasta olduğunu" ve "ölüm riski" bulunduğunu duyurmuştu.