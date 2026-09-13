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        Haberler Dünya Rusya: Çin ve Hindistan arabulucu olmak istiyor

        Rusya: Çin ve Hindistan arabulucu olmak istiyor

        Bu yıl Hindistan'da gerçekleştirilen BRICS Zirvesi'nin ardından Kremlin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için Çin ve Hindistan'ın arabuluculuk önerdiğini, Rus lider Putin'in de bu tekliften memnun olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 10:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Çin ve Hindistan arabulucu olmak istiyor"

        Delhi'de düzenlenen BRICS Zirvesi'nin ardından Kremlin'den kritik bir açıklama geldi.

        Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin her ikisinin de Ukrayna konusunda barış görüşmeleri için arabuluculuk teklifinde bulunduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hazırlığı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

        Çin: Entegre bir pazar oluşturmalıyız

        Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, “Genişletilmiş BRICS” ülkelerinin işbirliğini daha da derinleştirmeleri, sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumaları ve entegre bir pazar oluşturmaları gerektiğini söyledi.

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        Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS zirvesinde yaptığı konuşmada, geleneksel endüstrilerin modernizasyonunda, yeni gelişen endüstrilerin geliştirilmesinde ve gelecekteki endüstriler için planlama yapılmasında da rol oynayabileceklerini belirtti.

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