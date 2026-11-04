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        Haberler Dünya Rusya: Üçlü müzakerelerde güvenlik ele alınacak

        Rusya: Üçlü müzakerelerde güvenlik ele alınacak

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılacak üçlü müzakerelerde güvenlikle ilgili konuların ele alınacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 19:39 Güncelleme:
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        Rusya: Üçlü müzakerelerde güvenlik ele alınacak

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de 10-11 Kasım'da yapılacak müzakerelerdeki konular hakkında bilgi veren Peskov, "Müzakerelerde, güvenlikle ilgili konular, güvenliğin sağlanması ve tarafların güvenlik garantileri ele alınacak. Elbette detaylar kapalı kapılar ardında istişare edilecek." dedi.

        Peskov, müzakerelere katılacak Rus heyetinin üyelerini zamanı geldiğinde açıklayacaklarını söyledi.

        Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesinin şimdilik planlanmadığını kaydetti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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