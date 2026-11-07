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        Haberler Dünya ABD'deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar 254, Cumhuriyetçiler 162 sandalyeye ulaştı

        ABD'deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar 254, Cumhuriyetçiler 162 sandalyeye ulaştı

        ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimler sonrası oy sayma işlemi devam ediyor. Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar 254, Cumhuriyetçiler 162 sandalye kazanırken, kalan 19 koltuk için oy sayımı devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 09:35 Güncelleme:
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        Temsilciler Meclisi'nde 92 fark

        ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen Kongre ara seçimlerinde oy sayımı devam ederken Temsilciler Meclisinde Demokratlar 254, Cumhuriyetçiler 162 sandalye kazandı.

        Associated Press (AP) ajansının ulaştığı resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı.

        Buna göre Temsilciler Meclisinde Demokratlar, şu ana kadar 254 sandalye kazanırken Cumhuriyetçiler ise 162 sandalyede kaldı.

        Yarışta Cumhuriyetçilerin elindeki 44 sandalye Demokratlara geçti.

        Temsilciler Meclisinde kazananı henüz belli olmayan 19 sandalyeye ilişkin oy sayımı sürüyor.

        ABD ARA SEÇİMLERİ

        ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gitmişti.

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        Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar hem Senato hem Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden almıştı.

        ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi için biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiliyor.

        Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

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