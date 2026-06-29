Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi Merz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefonda görüştü. İki lider görüşmede, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğini, bunun için karşılıklı adımlar atmayı sürdürmenin önemli olduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nde Avrupa’nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve “Transatlantik Bağın” muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösterildiğini, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.