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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 14:40 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Erdoğan, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazır olduğunu belirtti.

        Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını tebrik etti.

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