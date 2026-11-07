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        Haberler Dünya Papa 14. Leo 40 yıl sonra Uruguay'da

        Papa 14. Leo 40 yıl sonra Uruguay'da

        Papa 14. Leo, 12 günlük Güney Amerika ziyareti çerçevesinde, 40 yıl sonra ilk kez Uruguay'ı ziyaret ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 09:41 Güncelleme:
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        Papa 14. Leo 40 yıl sonra Uruguay'da

        Papa 14. Leo, yaklaşık 40 yıl aradan sonra ülkeye gerçekleştirilen ilk papalık ziyareti kapsamında üç günlük programı için Uruguay'a geldi.

        Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak, başkent Montevideo'daki Carrasco Uluslararası Havalimanı'na indi.

        Papa 14. Leo, Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan 12 günlük programı çerçevesinde Güney Amerika'ya ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.

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        #Papa 14. Leo
        #uruguay
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