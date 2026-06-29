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        Haberler Dünya Son dakika: İran'dan ABD ile görüşmeler konusunda açıklama

        Son dakika: İran'dan ABD ile görüşmeler konusunda açıklama

        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, ABD ve İran arasındaki görüşmelerle ilgili, teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta için planlanmadığını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 12:59 Güncelleme:
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        İran'dan ABD ile görüşmeler konusunda açıklama

        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Garibabadi, İran-ABD mutabakat zaptı kapsamındaki teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta için planlanmadığını belirtti.

        Daha önce, görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynak Reuters'a mutabakat zaptının uygulanması üzerinde çalışan İran ve ABD teknik ekiplerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini söylemişti.

        Garibabadi ayrıca, ABD taahhütleri konusunda İran ve Katar arasındaki istişarelerin planlandığı gibi devam ettiğini, ancak Doha'daki teknik çalışma grubu görüşmelerinin henüz teyit edilmediğini söyledi.

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