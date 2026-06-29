Son dakika: İran'dan ABD ile görüşmeler konusunda açıklama

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Garibabadi, İran-ABD mutabakat zaptı kapsamındaki teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta için planlanmadığını belirtti.

Daha önce, görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynak Reuters'a mutabakat zaptının uygulanması üzerinde çalışan İran ve ABD teknik ekiplerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini söylemişti.

Garibabadi ayrıca, ABD taahhütleri konusunda İran ve Katar arasındaki istişarelerin planlandığı gibi devam ettiğini, ancak Doha'daki teknik çalışma grubu görüşmelerinin henüz teyit edilmediğini söyledi.