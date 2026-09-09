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        Haberler Dünya Suriye'nin İdlib ilinde patlama meydana geldi

        Suriye'nin İdlib ilinde patlama meydana geldi

        Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin İdlib kentinde henüz belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 12:18 Güncelleme:
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        İdlib'de patlama meydana geldi

        Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldiği bildirildi.

        Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama meydana geldi.

        Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.

        Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde ise patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #Suriye
        #Patlama
        #haberler
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