Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suudi Arabistan’ın güneyindeki iki kentte erken uyarı alarmı verildi

        Suudi Arabistan’ın güneyindeki iki kentte erken uyarı alarmı verildi

        Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha ve Hamis Muşayt kentlerinde Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından "potansiyel tehlike" uyarısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 05:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Suudi Arabista'da erken uyarı alarmı verildi

        Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından Abha ve Hamis Muşayt kentleri için "potansiyel tehlike" uyarısında bulunulduğu belirtildi.

        Açıklamada, vatandaşlardan olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları ve verilen talimatlara uymaları istendi.

        Öte yandan açıklamada, uyarıya konu olan tehlikenin niteliğine ve kaynağına ilişkin ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #suudi arabistan
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti
        Ayşe Tokyaz davasında karar
        Ayşe Tokyaz davasında karar
        G.Saray Devler Ligi'ne kayıpla başladı!
        G.Saray Devler Ligi'ne kayıpla başladı!
        Apple, ilk katlanır iPhone’u tanıttı
        Apple, ilk katlanır iPhone’u tanıttı
        G.Saray Devler Ligi'ne iyi başlayamıyor!
        G.Saray Devler Ligi'ne iyi başlayamıyor!
        "Vermediği kırmızı kart olmayan penaltı..."
        "Vermediği kırmızı kart olmayan penaltı..."
        Çağla Tuğaltay cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek DNA gelişmesi!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek DNA gelişmesi!
        Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı
        Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı
        Netanyahu Haaretz'e karşı harekete geçti
        Netanyahu Haaretz'e karşı harekete geçti
        Şanlıurfa'da korkunç kaza! 4 can kaybı var!
        Şanlıurfa'da korkunç kaza! 4 can kaybı var!
        Batrakov'dan transfer itirafı!
        Batrakov'dan transfer itirafı!
        Ali Haydar Kurum tutuklandı
        Ali Haydar Kurum tutuklandı
        Okul kantinlerinde yeni dönem! 14 Eylül'de hayata geçiyor
        Okul kantinlerinde yeni dönem! 14 Eylül'de hayata geçiyor
        5'inci sezondan ilk fragman
        5'inci sezondan ilk fragman
        Borsaya ilk kez Sivaslı şirket geliyor
        Borsaya ilk kez Sivaslı şirket geliyor
        Özgür Çelik ifadeye çağırıldı
        Özgür Çelik ifadeye çağırıldı
        F.Bahçe duyurdu: Dev kapasite artışı başlıyor!
        F.Bahçe duyurdu: Dev kapasite artışı başlıyor!
        "Kimseye hesap vermem"
        "Kimseye hesap vermem"
        "Çok korktuk"
        "Çok korktuk"
        Ünlü isimlerden gönderme
        Ünlü isimlerden gönderme