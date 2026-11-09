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        Haberler Dünya Suudi Arabistan: Petrol boru hattı hedef alındı

        Suudi Arabistan: Petrol boru hattı hedef alındı

        Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Medine bölgesinde Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın hedef alınması sonucu çıkan yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğünü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını ve hattın operasyonel faaliyetlerinin kesintiye uğramadığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 20:26 Güncelleme:
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        Suudi Arabistan: Petrol boru hattı hedef alındı

        Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Medine sınırları içerisinden geçen Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'na yönelik bir saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

        Saldırı nedeniyle hat üzerinde sınırlı çapta yangın meydana geldiği belirtilen açıklamada, zamanında müdahaleyle yangının tamamen söndürüldüğü aktarıldı.

        Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı vurgulanırken, boru hattındaki petrol akışının ve genel faaliyetlerin saldırıdan etkilenmediği kaydedildi.

        Acil müdahale ve uzman teknik ekiplerin olayın hemen ardından sahada çalışmalara başladığı, bölge güvenliğinin temini ve gerekli teknik kontrollerin tamamlanması amacıyla acil durum planları ile güvenlik prosedürlerinin eksiksiz uygulandığı ifade edildi.

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        Doğu-Batı Boru Hattı

        Suudi Arabistan'ın en önemli petrol taşıma hatlarından biri olan Doğu-Batı Boru Hattı, İran'ın ABD saldırılarına misilleme olarak Suudi Arabistan dahil Körfez ülkelerine düzenlediği saldırılarda defalarca hedef alınmış ve hattaki petrol akışı zaman zaman durmuştu.

        Doğu-Batı Boru Hattı, ülkenin doğusundaki Bukayk kentinden batıda Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na kadar yaklaşık 1200 kilometre uzanıyor. Hattın günlük yaklaşık 7 milyon varil taşıma kapasitesi bulunuyor.

        ABD-İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin aksaması karşısında söz konusu hat, Suudi Arabistan'ın doğusundan Kızıldeniz limanlarına petrol taşımak için kara yolu üzerinden alternatif bir güzergah sağlıyor. Böylece ham petrolün bir kısmının boğazdan geçmeden ihraç edilmesine imkan tanıyor.

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        ABD ve İran arasında tırmanan sıcak çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sevkiyat aksamaları küresel enerji piyasalarını sarsmıştı.

        Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının aksamasından bu yana Aramco'nun, günlük yaklaşık 4 milyon varil ham petrolü Yanbu'ya yönlendirmek için söz konusu hattı kullandığı basına yansımıştı.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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        #suudi arabistan
        #petrol
        #boru hattı
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