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        Haberler Dünya Tayvan'da Çin'e karşı savunma tatbikatı

        Tayvan'da Çin'e karşı savunma tatbikatı

        Tayvan ordusu, Çin'in olası saldırısına karşı düzenlenen askeri tatbikatında stratejik öneme sahip Penghu Adaları'na yönelik hava indirme ve kıyıdan çıkarma saldırısını püskürtme senaryosunu uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 21:41 Güncelleme:
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        Tayvan'da Çin'e karşı savunma tatbikatı

        Taipei Times gazetesinin haberine göre Tayvan, her yıl düzenlenen ve 10 gün süren "Han Kuang" tatbikatına devam ediyor.

        Bu kapsamda birlikler, Tayvan Boğazı'nda bulunan Penghu'daki bir sahilde M60A3 tankları, topçu sistemleri ve uçaksavarlarla tatbikat gerçekleştirdi.

        Tayvan'ın ana karasına Çin'den daha yakın konumda bulunan Penghu Adaları, Pekin'in olası bir saldırıda ilk hedeflerinden biri olarak değerlendiriliyor.

        Ayrıca, Tayvan'da tatbikatın sivil savunma bölümü kapsamında mobil internet hızlarının bugün ilk kez kasıtlı olarak yavaşlatılması planlanıyor.

        Uygulamayla, afetler veya olası Çin saldırısı gibi acil durumlarda internet bant genişliğinin azalması halinde vatandaşların iletişimini nasıl sürdüreceği test edilecek.

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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