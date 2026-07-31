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        Haberler Dünya The Telegraph iddia etti: ABD ve İsrail İran'a kara ablukası planı mı yapıyor?

        The Telegraph iddia etti: ABD ve İsrail İran'a kara ablukası planı mı yapıyor?

        The Telegraph'ın haberinde Trump ve Netanyahu'nun, İran'a ekonomik baskıyı artırmak amacıyla kara ablukasını değerlendirdiği iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 14:03 Güncelleme:
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        ABD ve İsrail'den İran'a kara ablukası planı

        ABD ve İsrail'in 28 Şubat günü İran'a başlattığı savaşta sağlanan geçici ateşkesin bozulmasının ardından taraflar arasındaki belirsizlik sürüyor. İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre ABD ve İsrail, İran'a yönelik olası bir kara ablukasını değerlendiriyor.

        Telegraph'ın haberine göre söz konusu öneri, aylar süren saldırılar ve İran yönetiminin geri adım atmaması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ekonomik baskıyı artırmak amacıyla değerlendirdiği seçeneklerden biri.

        Trump ile Netanyahu'nun salı günü Oval Ofis'teki görüşmesinde İran üzerindeki ekonomik baskının "askeri ve askeri olmayan yollarla" artırılması konusunu ele aldığı öne sürüldü.

        Planın hayata geçirilmesi halinde ABD ve İsrail'in, İran'ın komşuları ile bölgedeki ortaklarına sınır kapılarını sıkılaştırmaları veya kapatmaları yönünde baskı yapması; böylece ülkenin ithalat ve ihracat akışının kısıtlanması gerekecek.

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        The Telegraph'a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, iki ülkenin görüştüğü olasılıklardan birini şu sözlerle dile getirdi:

        "Ya kara sınırlarını bloke ederseniz? İran hiçbir şeyi içeri sokamaz ve hiçbir şeyi dışarı çıkaramazsa ne olur? Her şey değişir."

        "NEREDEYSE İMKANSIZ"

        Emekli Korgeneral Sean MacFarland ise kara ablukasının "neredeyse imkansız" olduğunu belirterek, "Ama İran'ın ticaret yapma kabiliyetini ortadan kaldırırsanız, onu ekonomik olarak izole etmiş olursunuz. Onları diz çöktürmenin yolu budur" dedi.

        Haberde, İran'la sınırı bulunan yedi ülkeden herhangi birinin iş birliğini kabul etmesi halinde ise hem ekonomik sonuçlarla hem de İran'ın misilleme saldırıları tehdidiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

        Limanların veya kritik sınır geçişlerinin abluka altına alınması, İran'ın yeniden silahlanma kapasitesini de sekteye uğratabilir.

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        Ayrıca haberde, Tahran'ın Çin ile askeri ilişkileri güçlendiren yeni bir anlaşma kapsamında Pekin'den yüzlerce roketatar teslim almayı beklediği ifade edildi. 70 milyon dolarlık anlaşma, tek kişinin taşıyabildiği taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) ile uçaksavar füzelerini kapsıyor.

        Çin'den dönen gemilerin, İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Çabahar limanlarına uğradığı biliniyor.

        Görüşmelere yakın bir kaynak, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya yönelik mevcut stratejisinde artık yolun sonuna geldiğine inandığını söyledi.

        Kaynağa göre ABD Başkanı bu nedenle İran'ı yeniden müzakere masasına oturmaya zorlayabilecek farklı tırmanma senaryolarını değerlendiriyor.

        DİKKAT DAĞITMAK İÇİN Mİ?

        Haberde ayrıca, İsrail ile ABD'nin bu planı, Tahran'ın asıl atacakları adımı gizlemek amacıyla ortaya atılmış bir "dikkat dağıtma hamlesi" (red herring) olarak gündeme getirmiş olabileceği ihtimaline de yer verildi.

        İstihbarat değerlendirmelerine göre İran yönetimi içinde ekonomik çöküşten ciddi endişe duyanlarla savaşın sürmesi gerektiğini savunanlar arasında görüş ayrılığı bulunuyor.

        İsrailli kaynak, "Benzin sıkıntısı var. Bunu biliyorsunuz. İran'ın içinde çok ciddi yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Dizel yakıtı tükenen istasyonlarda uzun kuyruklar oluşuyor" dedi.

        Görüşmeye katılan kaynaklar, Trump ile Netanyahu arasındaki bu haftaki buluşmayı "olumlu ve samimi" olarak nitelendirdi.

        İsrailli bir yetkili, The Telegraph'a yaptığı açıklamada iki liderin çatışmanın bundan sonraki aşamasına ilişkin üç seçeneği ele aldığını söyledi. Bunların; İran'la bir anlaşmaya varılması, deniz ablukasının sürdürülmesi ve saldırıların yeniden başlatılması olduğu belirtilirken, Netanyahu'nun bu seçeneklerden herhangi birini özellikle öne çıkarmadığı ifade edildi.

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