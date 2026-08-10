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        Haberler Dünya ABD'li Demokrat Senatör Murphy: Donald Trump İran ile savaşı kaybetti

        ABD'li Demokrat Senatör Murphy: Donald Trump İran ile savaşı kaybetti

        ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile savaşı kaybettiğini" savunarak Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmanın maliyetinin gün geçtikçe arttığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 10:36 Güncelleme:
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        "Trump İran ile savaşı kaybetti"

        Murphy, NBC News kanalında katıldığı programda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin Trump yönetimini eleştirdi.

        İran ile masadaki olası anlaşmanın Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı'nın açılması için yıllık 100 milyar dolar ödemeyi öngördüğünü ileri süren Murphy, "Donald Trump, bu savaşı kaybetti. Amerika daha zayıf, İran daha güçlü bir durumda. (Hürmüz) Boğazı yeniden açmanın maliyeti gün geçtikçe artıyor." diye konuştu.

        Murphy, söz konusu paranın ödenmesinin İran için "zafer" olacağını, böylece "ordularını ve bölgedeki vekil güçleri destekleyebileceklerini" savundu.

        İran'a yönelik saldırıların sona ermesi gerektiğini, ABD'nin bu süreçte "zayıf düştüğünü" dile getiren Murphy, "Bu savaşın sona ermesi ve Boğaz'ın açılması için kötü bir anlaşmayı desteklemeye hazırım çünkü elimizdeki tek anlaşma seçeneği bu." ifadesini kullandı.

        Murphy, ABD'nin "saldırılarını sürdürebilmesi amacıyla" mühimmat stokunun yenilenmesi için fonlamayı desteklemeyeceğini ancak İran ile anlaşmaya varılması ve saldırıların sona ermesi halinde mühimmatın yerine konulması için çalışmaya hazır olacağını söyledi.

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