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        Haberler Dünya Trump'tan bir 'Kanada' çıkışı daha: Ontario Gölü'nün adı 'Amerikan Gölü' olabilir

        Trump'tan bir 'Kanada' çıkışı daha: Ontario Gölü'nün adı 'Amerikan Gölü' olabilir

        ABD Başkanı Donald Trump, ticari gerilimin yükseldiği Kanada ile sınırda yer alan Ontario Gölü'nün ismini "Amerika Gölü" olarak değiştirmeyi "ciddi şekilde" değerlendirdiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 15:31 Güncelleme:
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        Trump'tan bir 'Kanada' çıkışı daha

        Başkan Trump, sosyal medya hesabından, ABD'nin New York eyaletiyle Kanada'nın Ontario eyaleti arasında yer alan Ontario Gölü'ne ilişkin paylaşım yaptı.

        Trump, "ABD, Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmeyi ciddi şekilde değerlendiriyor zira artık Ontario (eyaleti) ile iş yapacağımızı pek sanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Başka bir paylaşımda da Kanada Başbakanı Mark Carney'nin, ABD ile ticari anlaşma taslağının "Kanada'da Fransızca'ya yönelik tehditler içerdiği" iddiasına değinen Trump, Kanadalıların Fransızca konuşmasına asla karışmayacağını savundu.

        Trump, Carney'yi çoğunluğun Fransızca konuştuğu Quebec eyaletine yönelik politik hamleler yapmakla suçladı.

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        ABD Başkanı Trump bu paylaşımlarını, ABD ile Kanada arasında ticari gerilimin yükseldiği ve Ontario Başbakanı Doug Ford ile karşılıklı eleştirilerde bulunduğu bir dönemde yaptı.

        Paylaşımlardan ilki, Trump'ın daha önce de Meksika Körfezi'nin isminin "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini hatırlattı.

        Trump ile Ontario Başbakanı arasında atışma

        İki ülke arasındaki ticari müzakerelerin geçen hafta sonuçsuz kalmasının ardından Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen otomobillere, kamyonlar, otomotiv parçaları ve çeliğe uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 50'ye çıkarılacağını açıklamıştı.

        Kanada Başbakanı Carney ise işçileri, çiftçileri, aileleri ve işletmeleri korumak amacıyla Washington'ın yeni tarifelerine aynı oranda karşılık vereceklerini söylemişti.

        Doug Ford da katıldığı bir programda ABD'nin tarife kararını sert sözlerle eleştirmiş, Trump da bu eleştirileri "böbürlenme" şeklinde nitelendirmişti.

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        #trump
        #Ontario
        #kanada
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