Trump'tan Mamdani'ye: Harika bir belediye başkanı olmasını umuyorum

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Zohran Mamdani'nin New York için "harika bir belediye başkanı" olmasını umduğunu söyledi.

Trump ve Mamdani, Gracie Mansion’daki kapalı kapılar ardındaki görüşmelerinin ardından düzenledikleri basın toplantısında, daha önceki görüşmelerinde olduğu gibi samimi ve dostane bir görüntü verdi. Mamdani, Trump ile "kapsamlı" bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve görüşmede uygun fiyatlı konut ile göç konularının ele alındığını söyledi ancak aralarındaki anlaşmazlıklara ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Trump'ın CNN, MS Now ve Politico'nun Beyaz Saray yerleşkesine girişini yasaklama kararına itiraz edip etmediği sorulan Mamdani, "Başkana, burada basının tüm mensuplarını ağırlayacağımızı ve bunun inandığım bir şey olduğunu söyledim" dedi.

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Trump ise Gracie Mansion’ın bahçesinde toplanan çok sayıda gazeteciyi işaret ederek araya girdi: "İlginç, çünkü beni boykot edeceklerini söylediler ama beni hiç boykot etmiyorlar. Bu yüzden bu konuda çok endişeli değildim."

Trump'ın bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesinde Gracie Mansion'a gerçekleştirdiği ziyaret, Trump'ın doğduğu şehir olan New York’un 34 yaşındaki belediye başkanına duyduğu görünür saygının bir göstergesi oldu. Bu, tarihi nehir kıyısındaki konuta 45 yıl sonra yapılan ilk başkanlık ziyaretiydi. Daha önce Ronald Reagan, 1981'de burada dönemin New York Belediye Başkanı Ed Koch ile görüşmüştü.

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'TRUMP'I NEDEN DAVET ETTİN?' SORUSUNA YANIT VERDİ

Mamdani, Trump'ı neden davet ettiği sorusuna, New Yorklular için "sonuç getirebilecek" herkesle çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Ayrıca Queens’teki Sunnyside Yard’da binlerce yeni konut inşa edilmesi konusunda Trump ile ortak bir ilgi alanına sahip olduklarını vurguladı. Trump ise Mamdani’nin "büyük bir potansiyele" sahip olduğuna inandığını söyledi.

Bu görüşme, Trump ile Uganda doğumlu, New York'un ilk Müslüman belediye başkanı ve demokratik sosyalist Mamdani arasındaki son dönemdeki sıra dışı buluşmaların bir yenisi oldu.

Trump, ara seçim kampanyasını Demokratları, sınırları ve cezaevlerini kaldırmak isteyen ve ABD’nin şimdiye kadar karşı karşıya kaldığı en büyük tehdidi oluşturan "Tanrı tanımaz komünistler" olarak nitelendirmeye odakladı.

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"HARİKA BİR BELEDİYE BAŞKANI OLMASINI UMUYORUM"

Ancak Trump pazartesi günü, Amerika Demokratik Sosyalistleri üyesi Mamdani hakkında şunları söyledi:

"Kesinlikle harika bir belediye başkanı olmasını umuyorum. Şunu anlamalısınız: Ben New York için iyi olanı istiyorum. Ülke için iyi olanı istiyorum. Onun harika bir belediye başkanı olmasını istiyorum."

Mamdani, "Başkan ile aramızdaki birçok anlaşmazlık konusunda her zaman çok açık olduk" diye ekledi.