ABD Başkanı Trump ile Venezuela'nın geçici lideri Rodriguez ilk kez görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile salı gecesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında bir araya geldi. Bu görüşme, ABD'nin ocak ayında düzenlediği operasyonda dönemin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalamasından bu yana Trump ile Rodriguez arasındaki ilk görüşme oldu.

Venezuela heyetinde ekonomi başkan yardımcısı, petrol bakanı ve devlet petrol şirketi PDVSA'nın yetkilileri de yer aldı. Heyete yakın iki kişinin Reuters'a verdiği bilgiye göre heyetin önceliği, ülkeyi "yatırım yapılabilir" bir yer olarak göstermek.

Trump'ın BM Genel Kurulu kapsamında verdiği resepsiyon sırasında gerçekleştirilen görüşme, Rodriguez'in göreve gelmesinden bu yana ABD'ye yaptığı ilk ziyaret kapsamında gerçekleşti. Rodriguez'in bugün öğleden sonra Genel Kurul'a hitap etmesi bekleniyor.

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Beyaz Saray'dan bir yetkili, Rodriguez ile yapılan görüşmeye Başkan Trump'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles ile başkan yardımcısı ve politika başdanışmanı Stephen Miller'ın katıldığını söyledi.

Trump, Maduro'nun başkan yardımcılığını yapan Rodriguez ile çalışma ilişkisi geliştirdi. Trump, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada Maduro'yu "kanun tanımayan bir diktatör" olarak nitelendirdi. Maduro'nun yakalanmasından bu yana yüzlerce siyasi tutuklunun serbest bırakıldığını söyleyen Trump, operasyonu ABD'nin çıkarlarını korumak için "eşsiz askeri gücünü" kullanacağının kanıtı olarak gösterdi.

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Kaynaklara göre Rodriguez, enerji, madencilik ve borç konularında ABD'li yetkililer, çok taraflı kredi kuruluşları ve şirketlerle görüşmeler yapan bir heyetle pazartesi günü New York'a geldi. Amerika Kıtası Kalkınma Bankası Başkanı, Venezuela için 2,5 milyar dolarlık kredi onayını sağlamaya çalışıyor ancak kredi kuruluşunun yönetim kurulundaki bazı üyelerin itirazıyla karşılaşıyor.

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